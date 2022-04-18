Первое живое фото макетов iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max

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Какие модели iPhone будут сняты с производства после выхода iPhone 14

Источник опубликовал первое живое фото, на котором показаны макеты смартфонов iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max, используемые производителями аксессуаров для выпуска чехлов.

Уже много раз говорилось, что в линейке iPhone 14 не будет модели iPhone 14 mini, что подтверждает это фото. В этом году нас ждут 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max, которые два выреза в экране, а также 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7 дюймовый iPhone 14 Max, сохранившие чёлку.

Как уже сообщалось, iPhone 14 Pro и Pro Max будут иметь значительные увеличенные модули камер из-за нового 48-мегапиксельного датчика изображения. Это хорошо заметно на данной фотографии. При этом iPhone 14 и iPhone 14 Max получат уменьшенный модуль камеры, в которой два датчика будут расположены так же, как у iPhone 13.





Источник, опубликовавший снимок, подтверждает, что iPhone 14 Pro и Pro Max получат новый дизайн с двумя вырезами.

Утром мы публиковали схематические изображения трёхмерных моделей iPhone 14, которые демонстрировали похожую картину.