Первое цифровое свидетельство о рождении выдали на Ямале

Оформить электронное свидетельство о рождении теперь может любой житель России. Соответствующую услугу предлагают уже в роддоме. Если будущая мама дает свое согласие, то данные о ребенке направляются в ее личный кабинет на «Госуслугах». Далее документ получает региональный ЗАГС.