Первое цифровое свидетельство о рождении выдали на Ямале

Девочка Мия, проживающая в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, стала первой жительницей региона, имеющей цифровое свидетельство о рождении. Ее родители Андрей и Юлия подали заявку на получение документа на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Отмечается, что процедура заняла не более семи минут. Приходить в ЗАГС молодым родителям не пришлось, все было оформлено автоматически. Об этом передает сайт «Красный север».
Оформить электронное свидетельство о рождении теперь может любой житель России. Соответствующую услугу предлагают уже в роддоме. Если будущая мама дает свое согласие, то данные о ребенке направляются в ее личный кабинет на «Госуслугах». Далее документ получает региональный ЗАГС.