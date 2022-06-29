Первая в мире портативная игровая приставка с дискретной видеокартой. Ayaneo Next II будет доступна на платформах AMD и Intel

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Благодаря процессорам Ryzen 6000U в ближайшее время на рынке появится немало портативных игровых приставок с отличной производительностью. Но новинка компании Ayaneo показывает, что можно обойтись и без новых процессоров AMD.





Консоль под названием Next II выйдет в конце года и предложит максимально неожиданную конфигурацию. Дело в том, что это будет первая портативная приставка с дискретной видеокартой!

Новинка будет доступна либо со связкой из процессора Ryzen 6000 и 3D-карты Radeon RX 6000, либо с парой из CPU Intel Alder Lake и GPU DG2, то есть семейства Arc.

К сожалению, подробностей нет, но можно предположить, что речь идёт о Radeon RX 6300M и Arc A350M либо A370M. И пока не очень понятно, имеет ли смысл использовать такие компоненты в портативной приставке, особенно учитывая, что существует Ryzen 6800U.

Других технических подробностей о консоли пока нет, но известно, что она будет весьма крупной, а цена будет весьма высокой.