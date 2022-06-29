Технологии0

Первая в мире портативная игровая приставка с дискретной видеокартой. Ayaneo Next II будет доступна на платформах AMD и Intel

Первая в мире портативная игровая приставка с дискретной видеокартой. Ayaneo Next II будет доступна на платформах AMD и Intel

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Благодаря процессорам Ryzen 6000U в ближайшее время на рынке появится немало портативных игровых приставок с отличной производительностью. Но новинка компании Ayaneo показывает, что можно обойтись и без новых процессоров AMD. 


Консоль под названием Next II выйдет в конце года и предложит максимально неожиданную конфигурацию. Дело в том, что это будет первая портативная приставка с дискретной видеокартой!  

Новинка будет доступна либо со связкой из процессора Ryzen 6000 и 3D-карты Radeon RX 6000, либо с парой из CPU Intel Alder Lake и GPU DG2, то есть семейства Arc. 

К сожалению, подробностей нет, но можно предположить, что речь идёт о Radeon RX 6300M и Arc A350M либо A370M. И пока не очень понятно, имеет ли смысл использовать такие компоненты в портативной приставке, особенно учитывая, что существует Ryzen 6800U.  

Других технических подробностей о консоли пока нет, но известно, что она будет весьма крупной, а цена будет весьма высокой.  

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
Ayaneo
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.