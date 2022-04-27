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    Первая в мире киберармия численностью 300 тыс. IT-специалистов. Киев причастен к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских предприятий и учреждений

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первая в мире киберармия численностью 300 тыс. IT-специалистов. Киев причастен к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских предприятий и учреждений

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    Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью El Pais заявил, что Киев причастен к организации более 660 хакерских атак против российских и белорусских предприятий и учреждений.

    Михаил Федоров добавил, что на Украине организована «первая в мире киберармия», в которую входят сотни тысяч IT-специалистов. Участие является добровольным, а задания рассылаются с помощью мессенджера Telegram.


    На данный момент у нас около 300 тыс. специалистов. Участие добровольное, и мы организуем его через Telegram, куда выкладываем ежедневные задания. Личного контакта с киберволонтерами нет.


    Михаил Федоров

    «Мы осуществили более 660 кибератак и DoS-атак против бизнеса, компаний, банков и учреждений России и Белоруссии», – добавил вице-премьер Украины.

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