Первая «умная» спортплощадка с зоной Wi-Fi появится в Амурской области

Уникальную спортивную площадку с зоной Wi-Fi построят в Тынде в Амурской области. Стоимость проекта оценивают в 25 млн рублей.
Региональное министерство спорта проводило конкурс на строительство суперсовременной площадки, в котором победила Тында. Благодаря этому в 2023 году в городе создадут спортпространство, в котором будет место не только тренажерам, но и мультимедийным системам с «виртуальным тренером», сообщает Gazeta-bam.ru.
Уточняется, что общая стоимость оборудования составит 25 млн рублей. В него войдут точки раздачи бесплатного Wi-Fi, блоки для зарядки мобильных устройств и цифровые системы с многочисленными онлайн-инструкциями по выполнению различных упражнений.