Первая «умная» спортплощадка с зоной Wi-Fi появится в Амурской области

Региональное министерство спорта проводило конкурс на строительство суперсовременной площадки, в котором победила Тында. Благодаря этому в 2023 году в городе создадут спортпространство, в котором будет место не только тренажерам, но и мультимедийным системам с «виртуальным тренером», сообщает Gazeta-bam.ru.