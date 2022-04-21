Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдонского турнира: “Это безумие”

Новак Джокович

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдонского турнира из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом стало известно накануне.

Джокович раскритиковал решение организаторов и назвал его безумием, несмотря на то, что сам осуждает военную спецоперацию из-за пережитого в детстве конфликта в Сербии в 1999 году. Тем не менее я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, мне кажется, это безумие. Теннисисты не имеют к военной спецоперации никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не может привести к хорошим результатам, — заявил он во время пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия).

Новак Джокович на данный момент является действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде.

От Уимблдонского турнира отстранили российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева, Анастасию Павлюченкову, Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову и Екатерину Александрову. Сам турнир пройдет в Великобритании с 27 июня по 11 июля.