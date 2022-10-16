Первая партия немецких бронемашин KF41 Lynx поступила в распоряжение ВС Венгрии

Вместимость немецких БМП KF41 Lynx составляет 12 человек, в том числе три члены экипажа.

Кроме того, машины оснащены системой активной защиты от немецкого концерна Rheinmetall, а в башне установлен механизм быстрой маскировки ROSY.

Количество переданной техники не называется, однако известно, что комплектация предназначавшихся для венгерских войск БМП была дополнена дистанционно управляемым боевым модулем NATTER с пулеметом калибра 7,62 миллиметра.