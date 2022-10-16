Новости0

Первая партия немецких бронемашин KF41 Lynx поступила в распоряжение ВС Венгрии

Первая партия немецких бронемашин KF41 Lynx поступила в распоряжение ВС Венгрии
pxhere.com

Вооруженные силы Венгрии получили первую партию боевых машин пехоты KF41 Lynx немецкого производства.

Количество переданной техники не называется, однако известно, что комплектация предназначавшихся для венгерских войск БМП была дополнена дистанционно управляемым боевым модулем NATTER с пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Кроме того, машины оснащены системой активной защиты от немецкого концерна Rheinmetall, а в башне установлен механизм быстрой маскировки ROSY.

Вместимость немецких БМП KF41 Lynx составляет 12 человек, в том числе три члены экипажа.

венгрия Вооружение Германия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.