Первая партия немецких бронемашин KF41 Lynx поступила в распоряжение ВС Венгрии

Вооруженные силы Венгрии получили первую партию боевых машин пехоты KF41 Lynx немецкого производства.
Количество переданной техники не называется, однако известно, что комплектация предназначавшихся для венгерских войск БМП была дополнена дистанционно управляемым боевым модулем NATTER с пулеметом калибра 7,62 миллиметра.
Кроме того, машины оснащены системой активной защиты от немецкого концерна Rheinmetall, а в башне установлен механизм быстрой маскировки ROSY.
Вместимость немецких БМП KF41 Lynx составляет 12 человек, в том числе три члены экипажа.