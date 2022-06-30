Первая пара из Херсона получила российское свидетельство о заключении брака

Сотрудники отделения отметили, что в ближайшее время наладят работу и смогут сочетать браком всех желающих. В настоящее время в ЗАГСе можно получить свидетельство о рождении, смерти и расторжении брака российского образца. А также оформить повторное свидетельство по актам гражданского состояния, которые были выданы ранее в Херсонской области.