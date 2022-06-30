Первая пара из Херсона получила российское свидетельство о заключении брака

Центральный отдел записи актов гражданского состояния в Херсоне возобновил работу и выдал первое российское свидетельство о заключении брака.
Открытие ЗАГСа планировалось 29 июня. Но пока сотрудники отделения занимались подготовкой и решали административные вопросы, на пороге учреждения появилась первая незапланированная пара.
Работники ЗАГСа всем коллективом приняли усилия и запустили процедуру выдачи акта гражданского состояния нового для Херсона образца. Молодожены получили российское свидетельство.
Сотрудники отделения отметили, что в ближайшее время наладят работу и смогут сочетать браком всех желающих. В настоящее время в ЗАГСе можно получить свидетельство о рождении, смерти и расторжении брака российского образца. А также оформить повторное свидетельство по актам гражданского состояния, которые были выданы ранее в Херсонской области.