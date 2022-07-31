Первая игровая консоль на 8-ядерном Ryzen 7 6800U и с аккумулятором 17 100 мА·ч поступила в продажу. За AOKZOE A1 просят 770 долларов

В Китае стартовали предварительные продажи игровой консоли AOKZOE A1 – одной из первых на базе APU AMD Ryzen 7 6800U. За новинку просят как минимум 770 долларов – столько стоит базовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Всего же версий восемь, в топовой – 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 2 ТБ.

Ryzen 7 6800U – мощный процессор для портативной игровой консоли. У него 8 ядер с частотой 4,7 ГГц и GPU AMD Radeon 680M на архитектуре RDNA 2. Оперативная память – LPDDR5 с частотой 6400 МГц, SSD – NVMe с поддержкой четырех линий интерфейса PCIe 3.0. Также в конфигурации консоли 8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

AOKZOE A1 работает под управление Windows 11 и совместима со Steam OS. Консоль оснащена аккумулятором емкостью 17 100 мА·ч и настраиваемой RGB-подсветкой. Масса устройства составляет 668 граммов.