Перспективы развития креативной индустрии на территории Якутии обсудили в рамках ПМЭФ

По словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, креативная индустрия — это то, что создано человеком, а не компьютером: музыка, игры, фольклор, языки, айти. Продукты этой сферы успешно реализуются в республике и прекрасно подойдут для экспорта.