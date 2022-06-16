Перспективы развития креативной индустрии на территории Якутии обсудили в рамках ПМЭФ

В первый день ПМЭФ-2022 представители Арктического совета рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот», о развитии креативной индустрии в Якутии и заинтересованности в ней представителей коренных народов Севера.
По словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, креативная индустрия — это то, что создано человеком, а не компьютером: музыка, игры, фольклор, языки, айти. Продукты этой сферы успешно реализуются в республике и прекрасно подойдут для экспорта.
Коренные народы Севера занимаются сохранением своей культуры и уклада, и взаимодействие традиций, новых технологий и нацеленности на экономическую выгоду способствует развитию креативной индустрии в Якутии.