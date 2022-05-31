Персонал российского «Макдоналдс» оденут в форму черного цвета

Теперь обмундирование персонала общественного заведения будет полностью черного цвета, а именно футболка и кепка. В интерьере ресторана также будут преобладать темные цвета. Уберут приметную желтую букву «М». Сотрудник отметил, что остальные элементы заведения останутся без изменений, включая меню.