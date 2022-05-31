Персонал российского «Макдоналдс» оденут в форму черного цвета

Сотрудникам московского «Макдоналдс» на Пушкинской площади уже выдали новую форму, сообщил один из работников ресторана.
Теперь обмундирование персонала общественного заведения будет полностью черного цвета, а именно футболка и кепка. В интерьере ресторана также будут преобладать темные цвета. Уберут приметную желтую букву «М». Сотрудник отметил, что остальные элементы заведения останутся без изменений, включая меню.
«Руководство нам сказало, что вывеска будет совершенно не связанной со старой сетью ресторанов», — передает слова рабочего издание «Известия».
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» рассматривает пять вариантов для нового названия. Также была подана заявка на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Среди них оказались «Весело и вкусно», «Свободная касса» и «Тот самый».