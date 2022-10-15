Пермские инженеры представили инновационную подвеску для всех типов автомобилей

По его словам, такая система дает возможность снизить амплитуду вертикальных движений до нуля. При этом увеличивается безопасность транспортного средства и комфорт пассажиров, отметил он. Разработку пермяков можно применять при изготовлении транспортных средств, в том числе высокого класса и гоночных авто, пишет URA.RU.