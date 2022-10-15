Пермские инженеры представили инновационную подвеску для всех типов автомобилей

Инженеры Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационную подвеску для автомобилей.
Они предложили возвратно-вращательный механизм, изготовленный с использованием ферромагнитных материалов (железа, кобальта, никеля и других), вместо электромагнитных адаптивных подвесок с возвратно-поступательным типом движения.
«Разработка представляет собой электромагнитную торсионную подвеску. Это устройство, в котором валом двигателя служит торсион — стержень из упругого материала с относительно небольшой крутильной жесткостью и высокой упругостью. Он служит дополнительной пружиной, чтобы при вращении вала двигателя в машине не возникали колебания», — пояснил Андрей Батуев, являющийся одним из разработчиков.
По его словам, такая система дает возможность снизить амплитуду вертикальных движений до нуля. При этом увеличивается безопасность транспортного средства и комфорт пассажиров, отметил он. Разработку пермяков можно применять при изготовлении транспортных средств, в том числе высокого класса и гоночных авто, пишет URA.RU.