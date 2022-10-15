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Пермские инженеры представили инновационную подвеску для всех типов автомобилей

Пермские инженеры представили инновационную подвеску для всех типов автомобилей
Global Look Press | Cover Images

Инженеры Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационную подвеску для автомобилей.

Они предложили возвратно-вращательный механизм, изготовленный с использованием ферромагнитных материалов (железа, кобальта, никеля и других), вместо электромагнитных адаптивных подвесок с возвратно-поступательным типом движения.

«Разработка представляет собой электромагнитную торсионную подвеску. Это устройство, в котором валом двигателя служит торсион — стержень из упругого материала с относительно небольшой крутильной жесткостью и высокой упругостью. Он служит дополнительной пружиной, чтобы при вращении вала двигателя в машине не возникали колебания», — пояснил Андрей Батуев, являющийся одним из разработчиков.

По его словам, такая система дает возможность снизить амплитуду вертикальных движений до нуля. При этом увеличивается безопасность транспортного средства и комфорт пассажиров, отметил он. Разработку пермяков можно применять при изготовлении транспортных средств, в том числе высокого класса и гоночных авто, пишет URA.RU.

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