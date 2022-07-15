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Перископный телевик iPhone 15 Pro Max уступит камере Samsung Galaxy S22 Ultra по оптическому приближению

Перископный телевик iPhone 15 Pro Max уступит камере Samsung Galaxy S22 Ultra по оптическому приближению

IPhone 15 Pro Max может получить перископный телевик с шестикратным оптическим зумом. 


Источник утверждает, что именно такой модуль будет у флагмана Apple 2023 модельного года. В основе этой камеры будет лежать 12-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/3 дюйма, дополненный оптической матричной стабилизацией. Светосила камеры составит F/2.8.  

На рынке есть некоторое количество смартфонов с перископным телевиком с пятикратным оптическим зумом, и они обходятся без дополнительного телевика с меньшим оптическим приближением. При этом также есть Samsung Galaxy S22 Ultra, у которого сразу две телекамеры: с трёхкратным и 10-кратным оптическим зумом. Каким путём пойдёт Apple, пока неизвестно. 

Напомним, согласно данным известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), перископный телевик в линейке 2023 года получит только iPhone 15 Pro Max, а вот в линейке 2024 года такая камера будет уже о обеих версий iPhone Pro. 

apple
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