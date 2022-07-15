Перископный телевик iPhone 15 Pro Max уступит камере Samsung Galaxy S22 Ultra по оптическому приближению

IPhone 15 Pro Max может получить перископный телевик с шестикратным оптическим зумом.





Источник утверждает, что именно такой модуль будет у флагмана Apple 2023 модельного года. В основе этой камеры будет лежать 12-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/3 дюйма, дополненный оптической матричной стабилизацией. Светосила камеры составит F/2.8.

На рынке есть некоторое количество смартфонов с перископным телевиком с пятикратным оптическим зумом, и они обходятся без дополнительного телевика с меньшим оптическим приближением. При этом также есть Samsung Galaxy S22 Ultra, у которого сразу две телекамеры: с трёхкратным и 10-кратным оптическим зумом. Каким путём пойдёт Apple, пока неизвестно.

Напомним, согласно данным известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), перископный телевик в линейке 2023 года получит только iPhone 15 Pro Max, а вот в линейке 2024 года такая камера будет уже о обеих версий iPhone Pro.