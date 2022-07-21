Переживающую сложные времена внучку Гурченко поддерживает Прохор Шаляпин

Беременная внучка советской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева переживает сложные времена. После того как ее бросил 40-летний возлюбленный, узнав о беременности, родственница легендарной актрисы даже задумалась об аборте.
В сложившейся ситуации ее утешает только известный певец Прохор Шаляпин, пишет издание Prozvezd.
«Он меня морально сейчас очень поддерживает», – сказала Королева.
Как сообщается, еще в прошлом году Королевой и Шаляпину приписывали роман. Внучка Гурченко даже говорила, что испытывает чувства к исполнителю. Однако отношения у пары не сложились.