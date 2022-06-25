Переживающая из-за смерти Шатунова Кудрявцева улетела в Ереван

«В каждом городе своя энергетика , свой «запах» . Здесь невероятные абрикосы сейчас. Уходят, уходят, уходят… А ты ешь абрикос, смотришь из окна на дорогу. Говорите чаще «люблю» своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», — написала звезда в Telegram.