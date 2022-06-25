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Переживающая из-за смерти Шатунова Кудрявцева улетела в Ереван

Переживающая из-за смерти Шатунова Кудрявцева улетела в Ереван
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Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева оставила работу и отправилась в Армению. Там на фоне природы она надеется обрести покой после смерти своего давнего друга, музыканта Юрия Шатунова.

Уход из жизни 48-летнего экс-солиста группы «Ласковый май» стал ударом для Кудрявцевой. Она знала Шатунова с тех времен, когда была замужем за барабанщиком коллектива Сергеем Ленюком. 

По мнению Кудрявцевой, нужно ценить людей при жизни. Лучше остановиться и вовремя сказать, как дорог вам этот человек.

«В каждом городе своя энергетика , свой «запах» . Здесь невероятные абрикосы сейчас. Уходят, уходят, уходят… А ты ешь абрикос, смотришь из окна на дорогу. Говорите чаще «люблю» своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», — написала звезда в Telegram.

Напомним, Шатунов умер в ночь на 23 июня. Артиста кремируют, а после его прах захоронят на столичном Троекуровском кладбище.

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RusNewsToday24
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