Переплюнул даже Картера: экс-министр США Перри рассказал о «великом фиаско Байдена»

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Ошибки президента США Джо Байдена привели к тому, что его
можно по праву назвать худшим лидером Америки, сдвинув с этой позиции даже
Джимми Картера, заявил в эфире телеканала Fox News
бывший министр энергетики США Рик Перри, передает «ПолитРоссия».
Принято считать, что именно Джимми Картер был худшим
президентом в истории США, однако Джо Байден всерьез претендует на этот «титул».
Когда к власти пришел Картер в 1977 году, он лишь усугубил царивший в стране
топливный кризис, увеличил темпы инфляции. Сегодня Белый дом уже переплюнул эти «достижения».
«Президент
Байден всего за 14 месяцев сделал то, что многие считали невозможным — превзошел президента Картера как
самого некомпетентного управляющего американской экономикой. Байден только что
побил еще один рекорд, оставив американцев обремененными инфляцией в 8,5%. Цены
только на одну энергию выросли на 32% с прошлого года», — констатировал Перри.
Байден,
словно по заветам Картера, «проверяет противников на прочность». Тогда, в 70-е
годы противником США был СССР, сегодня — Россия. Однако за эту «проверку» платят простые
американцы.
«Либо
Америка наводнит мировой рынок своими ресурсами, освобождая союзников от
российских источников, либо ободрит и расширит возможности своих противников в
Москве и на Ближнем Востоке. Цена, которую американцы платят за топливо, начала
расти задолго до того, как Россия начала спецоперацию», — пояснил бывший министр.
Энергетическая
политика Белого дома оставляет желать лучшего. Не так давно Байден торжественно
объявил, что Вашингтон будет ежедневно распечатывать по миллиону баррелей нефти
из стратегического запаса, чтобы снизить цены. Мало того, что эта мера
оказалась неэффективной, она может выйти боком, если страна столкнется с
действительно серьезным вызовом.
«Уже
примерно треть общего запаса нефти была растрачена на усилия Байдена по
фиксации цен. При этом сезон ураганов и торнадо не за горами в
нефтегазодобывающем Мексиканском заливе. Мы можем только надеяться, что
настоящая чрезвычайная ситуация не произойдет, поскольку американцы могут
столкнуться с длительными перебоями в поставках топлива», — пояснил Перри.
Несмотря на
почтенный возраст, Джо Байден до сих пор не извлек уроков из истории
собственной страны, а это чревато еще более серьезным кризисом.
«Когда наши
лидеры не усваивают уроки прошлого, история не повторяется, но рифмуется.
Действия президента Байдена на сегодняшний день, похоже, прямо взяты из пьесы
президента Картера», — подытожил экс-министр.
Ранее Джо
Байден заявил,
что США готовы еще долго поставлять оружие Украине.