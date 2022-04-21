Переплюнул даже Картера: экс-министр США Перри рассказал о «великом фиаско Байдена»

Принято считать, что именно Джимми Картер был худшим

президентом в истории США, однако Джо Байден всерьез претендует на этот «титул».

Когда к власти пришел Картер в 1977 году, он лишь усугубил царивший в стране

топливный кризис, увеличил темпы инфляции. Сегодня Белый дом уже переплюнул эти «достижения».