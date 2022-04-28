перенос учётных записей Bethesda в Steam начался

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Компания Bethesda Softworks объявила, что геймеры могут начинать переносить свои учётные записи Bethesda.net на платформу цифровой дистрибуции Steam.





Чтобы перенести свою библиотеку игр Bethesda.net в учетную запись Steam, требуется выполнить инструкции на странице переноса.

Bethesda также ещё раз напомнила, с 11 мая пользователи лишатся возможности запускать игры с помощью программы запуска Bethesda.net. При этом разработчики подчёркивают, что доступ к самой программе и библиотеке сохранится. Кроме того в Bethesda обещают:

Вы сможете перенести в Steam всю свою библиотеку игр и кошелек. Никакие данные вашей учетной записи Bethesda.net не будут потеряны.

Чтобы подготовиться к переезду, Bethesda также опубликовала в Steam игры, которые ранее были доступны только через Bethesda Launcher. Среди них — The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall, Creation Kit для Fallout 4 и Skyrim Special Edition , а также Wolfenstein: Enemy Territory.





В некоторых играх требуется скопировать файлы сохранений вручную в папку Steam. На этот случай у Bethesda есть статья поддержки с подробными инструкциями по перемещению файлов.