Перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется в 1 миллиард рублей

Стали известны финансовые подробности проекта переноса производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти на главный конвейер. Как оказалось, на инвестиции в это составят 1 миллиард рублей.





«Источники заложены в инвестиционной программе АвтоВАЗа, несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года», – сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 4 августа АвтоВАЗ официально объявил о том, что производство Lada Vesta будет перенесено из Ижевска в Тольятти. В Ижевске же в перспективе наладят сборку электрического Largus.