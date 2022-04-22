Перенджиев: ВС РФ приготовили «сюрпризы» для украинской армии в ходе спецоперации

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Украинских военнослужащих ожидает немало «сюрпризов» от
бойцов российской армии во время второго этапа спецоперации по защите Донбасса.
Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев.
Командование ВС РФ подробно изучило тактические приемы ВСУ и
готово удивить противника неожиданными и эффективными действиями, сообщил член
экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в интервью изданию
ВЗГЛЯД.ru.
«В числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ –
активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока
нечасто сталкивалась», – отметил Перенджиев.
По его мнению, приказ президента РФ Владимир Путина отменить
штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе не сулит украинским силовикам ничего
хорошего и свидетельствует о гибкой стратегии и разнообразии тактических
действий российской армии.