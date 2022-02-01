Перенджиев: волна нового освобождения захлестнула Африку

Мировые агентства сообщают о военном перевороте в Гвинее-Бисау. Пока подробности происходящего отсутствуют, однако уже понятно одно, что новое освобождение Африки, начавшееся со стремления Гвинеи, Мали и Буркина-Фасо избавиться от влияния Франции и коллективного Запада, стремительно распространяется на весь континент.

Военный политолог Александр Перенджиев уверен, что этот тренд связан с появлением российских инструкторов, которые смогли предложить успешную альтернативу Франции и другим западным экс-метрополиям в обучении национальных армий и помощи в восстановлении безопасности на охваченных .

«Я думаю, что новой волне освобождения Африки "ЧВК Вагнера" придало импульс. Как будто сработал некий инструмент, который запустил волну этого освобождения. Здесь важно понимание механизма этого освобождения — оно может и назрело давно, может они и понимали, что нужно уходить, но они не понимали, как это сделать, каким образом. А тут появился реальный механизм, и они тут же поняли, что есть реальный путь и возможность действительно освободиться от неоколониального гнета», — отметил Перенджиев.

Политолог считает, что первая волна освободительных движений 1960-х все же не дала полной свободы, и страны Черного континента становились суверенными лишь формально, на деле оставаясь в зависимости или от бывших метрополий, или пытаясь «получать дивиденды» от СССР.

«Но дело в том, что после разрушения социалистической системы, Советского Союза, страны Африки вольно-невольно вроде как вынуждены были уйти под крыло Запада. А Запад выстроил эту систему нового колониализма или неоколониализма, по сути, наверное, еще более изощренного, потому что в данном случае получалось, что страны Африки независимые, а по факту они все равно являются теми же колониями, просто включились механизмы не только политического подчинения, но и экономического, социального», — пояснил политолог.

Несмотря на отсутствие явного внешнего управления, африканские территории так дальше и продолжали разграбляться, сетует эксперт.

По мнению Перенджиева, именно сейчас начался процесс окончательного освобождения и приобретения истинной независимости, когда страны Африки увидели второй путь. Сбросить неоколониальное экономическое иго Запада означает для них уйти на взаимовыгодное и равноправное сотрудничество уже с Востоком — Россией и Китаем.

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