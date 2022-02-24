Перенджиев назвал российских миротворцев гарантией безопасности для народа Донбасса

Перенджиев назвал российских миротворцев гарантией безопасности для народа Донбасса Новости
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Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. Российские миротворцы помогут прекратить кровопролитие в Донбассе и обеспечат безопасность мирным жителям ЛНР и ДНР, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «Народными Новостями».

Совет Федерации на пленарном заседании поддержал запрос президента РФ Владимира Путина на использование вооруженных сил за рубежом. Соответствующее решение сенаторы приняли во вторник, 22 февраля.

Гарантия безопасности: Перенджиев рассказал, на что способны российские миротворцы в Донбассе

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что парламентарии исходят из того, что войска, направленные на установление мира в регионе, будут миротворческим контингентом. Политолог Александр Перенджиев, что благодаря российским миротворцам Украине не удастся развязать боевые действия против Донбасса и его жителей.

«На Украине понимают, что пытаться “рыпаться” бесполезно — мало не покажется. Войска будут введены для того, чтобы людей не обижали и тем более не убивали», — отметил политолог.

Гарантия безопасности: Перенджиев рассказал, на что способны российские миротворцы в Донбассе

По словам Перенджиева, ранее ВСУ вели боевые действия против ополчения, а если перед ними встанут российский миротворцы, украинская армия поймет свою беспомощность.

«До этого ВСУ воевали с ополчением, а сейчас перед ними могут встать российские войска. Тогда на Украине поймут, что им воевать нечем, потому как российская армия совсем другая. Это профессиональная и вооруженная по последнему слову техники армия», — подытожил наш собеседник.

Ранее «Народные Новости» писали, что военкор Сладков рассказал о вводе миротворческих сил России в Донбасс.

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