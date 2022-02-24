Перенджиев назвал российских миротворцев гарантией безопасности для народа Донбасса

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. Российские миротворцы помогут прекратить кровопролитие в Донбассе и обеспечат безопасность мирным жителям ЛНР и ДНР, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «Народными Новостями».

Совет Федерации на пленарном заседании поддержал запрос президента РФ Владимира Путина на использование вооруженных сил за рубежом. Соответствующее решение сенаторы приняли во вторник, 22 февраля.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что парламентарии исходят из того, что войска, направленные на установление мира в регионе, будут миротворческим контингентом. Политолог Александр Перенджиев, что благодаря российским миротворцам Украине не удастся развязать боевые действия против Донбасса и его жителей.

«На Украине понимают, что пытаться “рыпаться” бесполезно — мало не покажется. Войска будут введены для того, чтобы людей не обижали и тем более не убивали», — отметил политолог.

По словам Перенджиева, ранее ВСУ вели боевые действия против ополчения, а если перед ними встанут российский миротворцы, украинская армия поймет свою беспомощность.

«До этого ВСУ воевали с ополчением, а сейчас перед ними могут встать российские войска. Тогда на Украине поймут, что им воевать нечем, потому как российская армия совсем другая. Это профессиональная и вооруженная по последнему слову техники армия», — подытожил наш собеседник.

Ранее «Народные Новости» писали, что военкор Сладков рассказал о вводе миротворческих сил России в Донбасс.

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