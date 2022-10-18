«Перемоги» не случилось: офицер ВДВ рассказал, как армия РФ отбила двенадцать атак ВСУ на Херсонщине

Недавно войска ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на Херсонщине, а киевская пропаганда уже успела заявить о «перемоге». Однако эйфория продлилась недолго. В районе населенного пункта Дудчаны украинские националисты были остановлены подразделениями Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Об этом сообщил специальный военный корреспондент «Народных Новостей», пообщавшийся с военными ВС РФ на месте событий.