Недавно войска ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на Херсонщине, а киевская пропаганда уже успела заявить о «перемоге». Однако эйфория продлилась недолго. В районе населенного пункта Дудчаны украинские националисты были остановлены подразделениями Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Об этом сообщил специальный военный корреспондент «Народных Новостей», пообщавшийся с военными ВС РФ на месте событий.
Военкору НН удалось узнать у офицера ВДВ Александра об особой тактике украинских боевиков в Херсонщине.
«Противник, используя маневры танками, пытается прорвать передний край обороны, затем осуществить развертывание и попытаться закрепить успех после прорыва танками, при этом оттягивая на себя резервы» — рассказал офицер ВДВ.
Однако, по словам Александра, украинская атака не увенчалась успехом, так как российские десантники стойко отразили ее.
«Находясь на передовых позициях, под непрерывным огнем артиллерии противника, руководил обороной при попытке прорыва националистов. Подчиненный личный состав полка, проявляя мужество и героизм, отразил двенадцать атак противника. При этом противник понес критические потери в вооружении и личном составе» — сообщил офицер ВДВ РФ.
Специальный корреспондент НН пообщался с еще одним военнослужащим Артемом, который объяснил ключевую роль артиллерийских сил в ходе боевых действий.
«Артиллерия всегда считается “Богом войны”. Она всегда играет ключевую роль как в ходе наступления, так и в прикрытии своих войск, непосредственно уничтожая живую силу и технику противника» — рассказал военнослужащий.
Военкор уточнил, что, действуя в составе артиллерийского наблюдательного поста, Артем своевременно обнаружил несколько единиц бронетехники ВСУ, после чего моментально передал координаты цели на пункт управления огнем. В итоге машины были уничтожены, а наступление националистов — остановлено.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.