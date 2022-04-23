Переход на поэкземплярный учет молочной продукции в РФ отложен до 2025 года

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Правительство России отложило на полгода внедрение технологии поэкземплярного учета молочной продукции в рамках обязательной маркировки.
Это решение утвердил премьер-министр Михаил
Мишустин.
Отсрочка позволит участникам рынка закончить
подготовку к переходу на маркировку в условиях санкционных ограничений. Кроме
того, она будет способствовать обеспечению стабильности национальной экономики.
«Теперь сроки такого перехода перенесены на полтора года — с 1
июня 2025 года», — уточняется на сайте кабмина.
Переход к поэкземплярному отслеживанию молочной продукции
планировалось начать с 1 декабря 2023 года. Эта технология должна заменить
объемно-артикулярный учет, который позволяет отследить путь партии в целом, а
не каждой упаковки от конвейера до полки магазина.