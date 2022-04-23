Переход на поэкземплярный учет молочной продукции в РФ отложен до 2025 года

Переход к поэкземплярному отслеживанию молочной продукции

планировалось начать с 1 декабря 2023 года. Эта технология должна заменить

объемно-артикулярный учет, который позволяет отследить путь партии в целом, а

не каждой упаковки от конвейера до полки магазина.