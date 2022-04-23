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    Переход на поэкземплярный учет молочной продукции в РФ отложен до 2025 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Переход на поэкземплярный учет молочной продукции в РФ отложен до 2025 года

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    pixabay.com/PD

    Правительство России отложило на полгода внедрение технологии поэкземплярного учета молочной продукции в рамках обязательной маркировки.
    Это решение утвердил премьер-министр Михаил
    Мишустин.

    Отсрочка позволит участникам рынка закончить
    подготовку к переходу на маркировку в условиях санкционных ограничений. Кроме
    того, она будет способствовать обеспечению стабильности национальной экономики.

    «Теперь сроки такого перехода перенесены на полтора года — с 1
    июня 2025 года», — уточняется на сайте кабмина.

    Переход к поэкземплярному отслеживанию молочной продукции
    планировалось начать с 1 декабря 2023 года. Эта технология должна заменить
    объемно-артикулярный учет, который позволяет отследить путь партии в целом, а
    не каждой упаковки от конвейера до полки магазина.

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