Переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля в Белоруссии

Переговоры между представителями России и Украины пройдут утром 28 февраля в Гомельской области, рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский.

На данный момент переговоры между российскими и украинскими представителями власти не стартовали. Источник издания «Спутник» сообщил, что украинская сторона приняла решение изменить место встречи.

Ранее стало известно, что местом проведения переговоров станет пункт пропуска Александровка-Вильча, передает телеканал «360». Также известно, что в составе украинской делегации находится руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Прочие участники переговоров на текущий момент неизвестны.

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