Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Тегеране

Ранее стало известно, что 19 июля в Тегеране пройдут переговоры с участием Путина, Эрдогана и президента Ирана Ибрахимом Раиси. Стороны обсудят положение дел в Сирии.

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос – урегулирование карабахской проблемы», — заявил Путин.

В повестке дня – вопросы, связанные с вывозом зерна из черноморских портов. Как отметил российский лидер, есть движение в нужном направлении.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам. Лидеры двух государств встретились в Тегеране.