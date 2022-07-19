Новости0

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Тегеране

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Тегеране
globallookpress.com/Xinhua

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам. Лидеры двух государств встретились в Тегеране.

В повестке дня – вопросы, связанные с вывозом зерна из черноморских портов. Как отметил российский лидер, есть движение в нужном направлении.

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос – урегулирование карабахской проблемы», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что 19 июля в Тегеране пройдут переговоры с участием Путина, Эрдогана и президента Ирана Ибрахимом Раиси. Стороны обсудят положение дел в Сирии.

переговоры Путин Эрдоган
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.