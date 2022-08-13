Переехавший в США москвич заявил, что приезжих россиян держат за «милых собачек» без прав

Мужчина признался, что соотечественникам нужно быть готовым к тому, что «никто не будет стелить ковровых дорожек». Изначально будет проблематично найти высокооплачиваемую работу, в первое время придется рассчитывать на работу с зарплатой в районе 2000 долларов. При этом чуть меньше половины нужно будет отдавать за аренду жилья.