Переехавший в США москвич заявил, что приезжих россиян держат за «милых собачек» без прав

Переехавший на работу в Соединенные Штаты москвич рассказал о жизни россиян в стране, а также о трудностях, с которыми они могут столкнуться. Об этом сообщает издание «МК».
Мужчина признался, что соотечественникам нужно быть готовым к тому, что «никто не будет стелить ковровых дорожек». Изначально будет проблематично найти высокооплачиваемую работу, в первое время придется рассчитывать на работу с зарплатой в районе 2000 долларов. При этом чуть меньше половины нужно будет отдавать за аренду жилья.
Вместе с этим, добавил москвич, первое время после переезда из РФ человек для всех будет лишь «милой собачкой» без прав.
«Ты будешь всем улыбаться, многим будешь нравиться. Другие будут тебя опасаться, кто-то погладит, кто-то пнет. Но главное, ты, без возможности свободно выражать мысль, и без возможности понимать слова других, будешь оставаться в глазах других немножко недоумком, как милая собачка», – сказал собеседник «МК».
Могут также возникнуть трудности при общении, даже если решивший переехать в США человек очень хорошо знает английский язык.