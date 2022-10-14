Переехавший в Италию россиянин рассказал о плюсах и минусах жизни в Милане

«Из очевидных минусов — это высокая стоимость жизни, особенно, жилья. Еда стоит примерно так же, как в России — что-то дороже, а что-то дешевле. Мы арендуем квартиру, о своей можно только мечтать. Часто берем авто в прокат, потому что свою купить тоже дорого», — рассказал он.