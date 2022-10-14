Переехавший в Италию россиянин рассказал о плюсах и минусах жизни в Милане

Россиянин, переехавший в Италию, раскрыл плюсы и минусы жизни в Милане с точки зрения русского эмигранта. Его впечатлениями поделилась автор блога «Лайк Трэвел Путешествия».
Одним из главных достоинств города мужчина назвал близость к морю — до Лигурии можно доехать всего за полтора часа. При этом многие итальянцы предпочитают ездить на выходные в соседние европейские страны, например, во Францию. Кроме того, россиянин выделил итальянскую кухню, заявив, что это «просто рай для живота».
«Из очевидных минусов — это высокая стоимость жизни, особенно, жилья. Еда стоит примерно так же, как в России — что-то дороже, а что-то дешевле. Мы арендуем квартиру, о своей можно только мечтать. Часто берем авто в прокат, потому что свою купить тоже дорого», — рассказал он.
Еще одним недостатком мужчина посчитал эмигрантов, которых, по его словам, в Милане довольно много. Россиянин отметил, что в городе можно найти отдельные зоны, где проживают переехавшие сюда из Азии и Марокко люди.