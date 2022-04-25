    В тренде

    Переехавший в Израиль Макаревич живет в однокомнатной квартире вместе с женой и сыном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Переехавший в Израиль Макаревич живет в однокомнатной квартире вместе с женой и сыном

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Музыкант Андрей Макаревич рассказал о том, как складывается его жизнь после переезда из России в Израиль. Артист признался, что теперь он живет в однокомнатной квартире вместе с супругой Эйнат Кляйн.

    Макаревич дал интервью журналистке Ксении Собчак для программы «Осторожно: Собчак». В разговоре артист рассказал о жизни в Израиле после переезда. Выяснилось, что теперь Макаревич вынужден жить в однокомнатной квартире вместе с супругой и маленьким сыном. Новорожденный даже спит вместе с родителями.

    «Мы в одной комнате спим с новорожденным сыном. Собственно, у нас то квартирка однокомнатная. Там мы и спим», — заявил артист.

    В России у Макаревича остался шикарный особняк площадью 400 квадратных метров в английском стиле. Он находится на 20 сотках земли неподалеку от Москвы.  

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »