Переехавший в Израиль Макаревич живет в однокомнатной квартире вместе с женой и сыном

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Музыкант Андрей Макаревич рассказал о том, как складывается его жизнь после переезда из России в Израиль. Артист признался, что теперь он живет в однокомнатной квартире вместе с супругой Эйнат Кляйн.
Макаревич дал интервью журналистке Ксении Собчак для программы «Осторожно: Собчак». В разговоре артист рассказал о жизни в Израиле после переезда. Выяснилось, что теперь Макаревич вынужден жить в однокомнатной квартире вместе с супругой и маленьким сыном. Новорожденный даже спит вместе с родителями.
«Мы в одной комнате спим с новорожденным сыном. Собственно, у нас то квартирка однокомнатная. Там мы и спим», — заявил артист.
В России у Макаревича остался шикарный особняк площадью 400 квадратных метров в английском стиле. Он находится на 20 сотках земли неподалеку от Москвы.