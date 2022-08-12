Переехавшая за границу россиянка столкнулась со средневековыми предрассудками в Шотландии

Россиянка, которая переехала в Шотландию, предупредила о сохранившихся в стране средневековых предрассудках.
Бывшая москвичка сменила место проживания ради любимого мужа-шотландца. Женщина была готова к жизни за рубежом, но некоторые национальные особенности не смогли оставить ее равнодушной, пишет Lenta.ru.
Речь идет об очевидной вражде шотландцев с англичанами, которая осталась со времен войны за независимость Шотландии. Также сохранился исторический конфликт между протестантами и католиками, отметила россиянка.