Переехавшая в Испанию Ветлицкая планирует дать несколько концертов в России осенью

Недавно, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, исполнительница в очередной раз негативно высказалась в адрес Москвы, однако Киев она также не поддержала. И после крайнего отъезда в Испанию Ветлицкая сделала громкое заявление о возвращении в Россию с концертами.