Переехавшая в Испанию Ветлицкая планирует дать несколько концертов в России осенью

Продюсер Евгений Гараничев сообщил, что сбежавшая из России в Испанию певица Наталья Ветлицкая запланировала дать несколько концертов на Родине ближайшей осенью, передает SOLENKA.INFO.
Продюсер напомнил, что Ветлицкая покинула Россию в начале 2000-х. При этом, в последующие годы, будучи в Испании, артистка не переставала вести личный, в котором открыто критиковала соотечественников и коллег по сцене.
Однако в 2020 году певица приняла неожиданное решение о приезде в Россию с триумфальным возвращением на родную сцену. Но концерты звезды, любимой многими россиянами в 90-х, не состоялись. Поэтому Ветлицкой оставалось лишь вернуться в Испанию.
Недавно, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, исполнительница в очередной раз негативно высказалась в адрес Москвы, однако Киев она также не поддержала. И после крайнего отъезда в Испанию Ветлицкая сделала громкое заявление о возвращении в Россию с концертами.