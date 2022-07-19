Переехавшая в Дубай певица Нюша продолжает зарабатывать в России

Певица Анна Шурочкина, больше известная под творческим псевдонимом Нюша, перебралась в Дубай после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Ей трудно жить за рубежом в сложившихся обстоятельствах, кроме того, выяснилось, что она продолжает зарабатывать в России.
Нюша выступила на Дне металлурга в Саяногорске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!». Перед выступлением певица рассказывала, что намеренна возобновить музыкальную карьеру.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.