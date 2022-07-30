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Переданные Украине немецкие гаубицы PzH 2000 вышли из строя спустя месяц эксплуатации

Переданные Украине немецкие гаубицы PzH 2000 вышли из строя спустя месяц эксплуатации
wikimedia.org/public domain

Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами при эксплуатации немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на информированные источники в правительственных кругах.

По данным СМИ, часть гаубиц, переданных украинским военным из Германии в прошлом месяце, уже вышла из строя. Это может быть связано с чрезмерной интенсивностью использования орудий, которые теперь нуждаются в ремонте.

Берлин, в свою очередь, пообещал отправить на Украину все необходимое для технического обслуживания PzH 2000 на месте.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что с нынешними темпами поставок оружия ВСУ смогут продержаться лишь несколько месяцев.

Вооружение ВСУ Германия Украина
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