Переданные Украине немецкие гаубицы PzH 2000 вышли из строя спустя месяц эксплуатации

Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами при эксплуатации немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на информированные источники в правительственных кругах.
По данным СМИ, часть гаубиц, переданных украинским военным из Германии в прошлом месяце, уже вышла из строя. Это может быть связано с чрезмерной интенсивностью использования орудий, которые теперь нуждаются в ремонте.
Берлин, в свою очередь, пообещал отправить на Украину все необходимое для технического обслуживания PzH 2000 на месте.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что с нынешними темпами поставок оружия ВСУ смогут продержаться лишь несколько месяцев.