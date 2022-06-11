Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира «Нашего радио»

Напомним, ранее музыкант заявил, что не жертвовал 12 млн евро на нужды украинских беженцев. По словам Гребенщикова, подобной суммы у него нет и никогда не было. Несмотря на это, СМИ не сомневаются в достоверности факта благотворительности со стороны исполнителя.