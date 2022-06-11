Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира «Нашего радио»

Российская радиостанция «Наше радио» приняла решение снять с сетки вещания передачу «Аэростат» фронтмена музыкального коллектива «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
Передача выходила в эфир радиостанции по субботам. Примечательно, что анонс программы уже удалили с официального сайта – в конце мая она также была закрыта на радио «Россия» по инициативе самого Гребенщикова.
Новость о снятии передачи с эфирной сетки подтвердил основатель станции Михаил Козырев.
«На соцсети и сайт радиостанции началась атака «возмущенных» слушателей; руководство станции приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым», – объяснил ситуацию Козырев в социальных сетях.
Напомним, ранее музыкант заявил, что не жертвовал 12 млн евро на нужды украинских беженцев. По словам Гребенщикова, подобной суммы у него нет и никогда не было. Несмотря на это, СМИ не сомневаются в достоверности факта благотворительности со стороны исполнителя.