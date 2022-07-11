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Перед сегодняшним анонсом Red Magic 7S компания Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт

Перед сегодняшним анонсом Red Magic 7S компания Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт

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Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью устройства является прозрачная часть, где располагаются зарядные порты.

Устройство совместимо с различными основными протоколами быстрой зарядки. Оно имеет четыре разъёма (один USB-A и три USBC) и по габаритам на 23% меньше 100-ватных зарядных устройств других производителей.


Ожидается, что сегодня, 11 июля, Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S, а также игровые мониторы, клавиатуры, мыши и многое другое. Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройство мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мА•ч за 15 минут.

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Nubia
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