Перед сегодняшним анонсом Red Magic 7S компания Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью устройства является прозрачная часть, где располагаются зарядные порты.

Устройство совместимо с различными основными протоколами быстрой зарядки. Оно имеет четыре разъёма (один USB-A и три USBC) и по габаритам на 23% меньше 100-ватных зарядных устройств других производителей.





Ожидается, что сегодня, 11 июля, Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S, а также игровые мониторы, клавиатуры, мыши и многое другое. Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройство мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мА•ч за 15 минут.