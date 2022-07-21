Перечислены достоинства и недостатки электромобилей

Большинство мировых автопроизводителей выпускают модели с полностью электрическим силовым агрегатом. В связи с этим, эксперты перечислили достоинства и недостатки таких транспортных средств.
Так, например, к плюсам можно отнести экономичность. Заряд электромобиля обходится дешевле, чем заправка автомобиля бензином, дизельным топливом или газом. Кроме этого, к достоинствам можно отнести отсутствие шума и увеличенный ресурс силовой установки.
Несмотря на это, электромобили имеют свои недостатки. Во-первых, это высокая стоимость по сравнению с обычными автомобилями. Во-вторых, ограниченный запас хода.
При этом автомобилисту нужно иметь в виду, что зарядка электромобиля занимает много времени. Это, в свою очередь, не совсем удобно во время путешествий, пишет NJcar.