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Перечислены достоинства и недостатки электромобилей

Перечислены достоинства и недостатки электромобилей
pxhere.com

Большинство мировых автопроизводителей выпускают модели с полностью электрическим силовым агрегатом. В связи с этим, эксперты перечислили достоинства и недостатки таких транспортных средств. 

Так, например, к плюсам можно отнести экономичность. Заряд электромобиля обходится дешевле, чем заправка автомобиля бензином, дизельным топливом или газом. Кроме этого, к достоинствам можно отнести отсутствие шума и увеличенный ресурс силовой установки.

Несмотря на это, электромобили имеют свои недостатки. Во-первых, это высокая стоимость по сравнению с обычными автомобилями. Во-вторых, ограниченный запас хода.

При этом автомобилисту нужно иметь в виду, что зарядка электромобиля занимает много времени. Это, в свою очередь, не совсем удобно во время путешествий, пишет NJcar.

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