Переболевшие могут перенести заражение «Омикроном» бессимптомно или с признаками ОРВИ

Переболевшие могут перенести заражение «Омикроном» бессимптомно или с признаками ОРВИ Новости
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Симптомы заражения омикрон-штаммом COVID-19 у переболевших перечислила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, у некоторых пациентов повторная инфекция протекает без симптомов. Также встречаются случаи, при которых у людей отмечается заложенность носа и другие симптомы.

«К заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель», — пояснила Пшеничная.

При заражении «Омикроном» может подняться температура тела, в том числе до 38-38,5 градусов. По клиническому течению это напоминает ОРВИ или грипп, резюмировала специалист.

 
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