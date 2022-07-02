Пьер Нарцисс в последнем интервью назвал себя «неукротимым львом»

Певец Пьер Нарцисс дал последнее интервью незадолго до смерти. Артист сравнивал себя с «неукротимым львом».
Исполнитель должен был выйти на бой против юмориста Николая Лукинского в лиге «Наше дело». За день до поединка «шоколадный заяц» дал интервью, в котором рассказал о подготовке к бою.
«Вы знаете, я из Камеруна, и наш девиз — это неукротимый лев. Я — лев! Я спокойно в кустах жду газель, а потом раз… Если я не даю шум, это не значит, что нет уважения. У меня есть уважение к старшим, но я же не приду туда (на бой), не буду стоять, пока он меня будет бить», — заявил бывший участник «Фабрики звезд».
Сразу после разговора музыканта госпитализировали. В больнице артист записал видео Лукинскому, в котором рассказал о своем самочувствии. По признанию Нарцисса, он был в шоке, что оказался в клинике.
Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. Прощание с исполнителем прошло 30 июня. Гроб с телом артиста отвезут в Камерун, где родился певец.