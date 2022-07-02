Пьер Нарцисс в последнем интервью назвал себя «неукротимым львом»

«Вы знаете, я из Камеруна, и наш девиз — это неукротимый лев. Я — лев! Я спокойно в кустах жду газель, а потом раз… Если я не даю шум, это не значит, что нет уважения. У меня есть уважение к старшим, но я же не приду туда (на бой), не буду стоять, пока он меня будет бить», — заявил бывший участник «Фабрики звезд».