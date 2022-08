People: Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз Канье Уэста

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

Питу Дэвидсону, бывшему бойфренду Ким Кардашьян, о расставании с которым стало известно на прошлой неделе, приходилось посещать психолога из-за преследований и угроз со стороны ее бывшего мужа Канье Уэста. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдеров.

Как уточняет источник издания, комик посещал специалиста с апреля этого года. Внимание и негатив, исходящие от Канье, и его выходки стали триггером для Пита. Ему пришлось обратиться за помощью, — рассказывает источник.

Преследовать Дэвидсона Канье Уэст стал вскоре после начала отношений Пита и Ким. Он публиковал угрозы в адрес Пита в инстаграме*, писал ему сообщения, а также в одном из своих клипов угрожал избить его. Однако, по словам источника, Пит “не жалеет о том, что встречался с Ким, и хочет дать всем понять, что она поддерживала его на всем протяжении их отношений”. Двигаясь вперед, он просто хочет сосредоточиться на своей карьере, — добавляет инсайдер.

О расставании Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стало известно в эти выходные. Как отмечают инсайдеры, отношения пары не выдержали плотного рабочего графика и длительной разлуки. По другой информации, поводом для разрыва стала разница в возрасте: как рассказал журналистам один из источников, у 41-летней Ким и 28-летнего Пита “разные приоритеты в отношениях”.

Канье Уэст не обошел вниманием разрыв своей бывшей жены с бойфрендом. Он опубликовал в инстаграме* обложку газеты The New York Times с заголовком Skete Davidson Dead At Age 28 (“Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет”).

Как выяснили журналисты Daily Mail, такая реакция бывшего мужа очень не понравилась Ким Кардашьян. Ким не могла этого выдержать. Она хочет, чтобы Канье удалил пост, но он отказался это делать. Ким никогда не сойдется с Канье из-за того, как он ведет себя с людьми, которые ей дороги, — рассказал близкий к Кардашьян инсайдер.

Пост, посвященный Питу, однако, вскоре исчез из блога Канье.

Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись в прошлом году. Спустя несколько месяцев после развода Ким и Канье стало известно о романе Кардашьян и Пита Дэвидсона.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией