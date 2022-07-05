People: Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями во второй раз

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщает, что режиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик стали родителями во второй раз: у них родилась дочь.

Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что Даниэла родила девочку 2 июля 2022 года, младшую сестру Лео,

— говорится в сообщении источника. Сами они информацию пока не подтвердили.

О том, что 59-летний режиссер и его 38-летняя супруга вновь станут родителями, СМИ сообщили в феврале.

Пара уже воспитывает сына Лео, который появился на свет два года назад. Мальчик получил имя в честь деда Даниэлы Ари Шем-Ора: Ари означает “лев”.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились в 2009 году. В 2017 году пара обручилась, а в 2018 году они сыграли свадьбу, которая прошла в Лос-Анджелесе. Сейчас они живут в Тель-Авиве.