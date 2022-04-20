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    Пентагон: украинская армия получает самолеты и комплектующие от других стран

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пентагон: украинская армия получает самолеты и комплектующие от других стран

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    Федеральное агентство новостей

    Правительство Украины получило от других стран самолеты и комплектующие
    для них с самого начала специальной военной операции России. Соответствующее
    заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    Он подчеркнул, что данные поставки помогли значительно
    укрепить украинскую армию, а также позволили Киеву поднять в воздух больше
    самолетов. По словам Кирби, речь идет о технике российского производства. При
    этом представитель Пентагона отказался раскрывать, какие именно страны предоставляли
    самолеты Украине.

    «Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют
    другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и
    детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — заявил
    Кирби.

    Помимо этого, президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал,
    будет ли Вашингтон поставлять Киеву дополнительную военную помощь. По его
    словам, американская сторона планирует отправить Украине больше
    артиллерийских вооружений.

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