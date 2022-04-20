Пентагон: украинская армия получает самолеты и комплектующие от других стран

Он подчеркнул, что данные поставки помогли значительно

укрепить украинскую армию, а также позволили Киеву поднять в воздух больше

самолетов. По словам Кирби, речь идет о технике российского производства. При

этом представитель Пентагона отказался раскрывать, какие именно страны предоставляли

самолеты Украине.