Пентагон: украинская армия получает самолеты и комплектующие от других стран

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Правительство Украины получило от других стран самолеты и комплектующие
для них с самого начала специальной военной операции России. Соответствующее
заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он подчеркнул, что данные поставки помогли значительно
укрепить украинскую армию, а также позволили Киеву поднять в воздух больше
самолетов. По словам Кирби, речь идет о технике российского производства. При
этом представитель Пентагона отказался раскрывать, какие именно страны предоставляли
самолеты Украине.
«Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют
другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и
детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — заявил
Кирби.
Помимо этого, президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал,
будет ли Вашингтон поставлять Киеву дополнительную военную помощь. По его
словам, американская сторона планирует отправить Украине больше
артиллерийских вооружений.