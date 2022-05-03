Пентагон: Украина получит новую партию БПЛА и гаубиц в течение 12 дней

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Представитель Пентагона сообщил, что новая поставка оружия из США на Украину включает гаубицы и беспилотники, партию доставят в течение 12 суток.
«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США», цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Пентагона.
Он отметил, что в новый транш войдут гаубицы калибра 155 мм и боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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