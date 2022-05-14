Пентагон требует от Киева строгого контроля за американским вооружением на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты требуют от Киева контроля за тем, что происходит с западным вооружением, поставляемым Украине.
«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — цитируют американского министра обороны РИА Новости.
Ллойд Остин подчеркнул, что украинским властям заявили о необходимости вести строгий контроль за размещением американского вооружения.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.