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    Пентагон требует от Киева строгого контроля за американским вооружением на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пентагон требует от Киева строгого контроля за американским вооружением на Украине

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    Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты требуют от Киева контроля за тем, что происходит с западным вооружением, поставляемым Украине.

    «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — цитируют американского министра обороны РИА Новости.

    Ллойд Остин подчеркнул, что украинским властям заявили о необходимости вести строгий контроль за размещением американского вооружения.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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