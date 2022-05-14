Пентагон требует от Киева строгого контроля за американским вооружением на Украине

«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — цитируют американского министра обороны РИА Новости.