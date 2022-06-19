Пентагон рассматривает возможность использования космических кораблей SpaceX Starship для переброски десанта и военных грузов

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Министерство обороны США прорабатывает вопрос использования ракет Starship компании SpaceX Илона Маска для переброски сил быстрого реагирования к месту внезапно возникшей эскалации — например, как это было при атаке американского посольства в 2012 году в Бенгази. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на документы Пентагона.





Как сообщается, в «промежуточном отчете» за 2021 год Транспортное командование США (USTRANSCOM) – подразделение Пентагона, занимающееся доставкой грузов для поддержания глобального американского присутствия – обозначило три возможных варианта использования космических кораблей SpaceX в военных целях в будущем.

Первый учитывает опасения американцев по поводу «китайской гегемонии». В отчете указывается, что «космические перевозки обеспечат альтернативный метод логистической доставки» в Тихом океане. Второй предполагает использование Starship как, фактически, передвижной авиабазы ВВС, которая включит в себя «набор укрытий, транспортных средств, строительное оборудование и другое снаряжение, которое можно предварительно разместить по всему миру и переместить в любое место, которое необходимо ВВС США для проведения воздушных операций».



Starship и без всякого десанта внутри выгляди угрожающе

Третий вариант выглядит еще интереснее. Он называется «Поддержка посольства» и подразумевает «возможность быстрой доставки из США [сил быстрого реагирования] прямо на театр военных действий». В качестве примера приводится атака на американское посольство в 2012 году в Бенгази. Тогда военное ведомство США критиковали за слишком позднюю реакцию на события.

В документе отмечается, что возможность просто «демонстрировать» использование космического корабля SpaceX Starship «может удержать негосударственных деятелей от агрессивных действий в отношении Соединенных Штатов».

Пока нельзя сказать, станут ли космические корабли SpaceX Starship на службу Пентагона, но нужно отметить, что SpaceX уже является подрядчиком Пентагона – компания Илона Маска активно выводит на орбиту спутники в интересах американского военного ведомства и его союзников.