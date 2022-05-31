Пентагон раскрыл прогноз на завершение кризиса на Украине

В Пентагоне считают, что логичным финалом украинского кризиса станут мирные переговоры. Об этом телеканалу Fox News рассказал председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет РИА Новости.
Генерал Милли отметил, что при этом в Пентагоне рассматривают различные варианты развития событий на Украине.
«Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов», — заявил он.
По словам Милли, вероятность диалога между Россией и Украиной велика. Он отметил, что развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, при этом обе стороны могут прийти к такому выводу.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.