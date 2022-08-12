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Пентагон: применение ядерного оружия на Украине абсолютно неприемлемо

Пентагон: применение ядерного оружия на Украине абсолютно неприемлемо
wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0

В Вашингтоне назвали «абсолютно неприемлемым» применение ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард.

«Для нас, так и для остального мира, такой шаг повлек бы за собой тяжелые последствия», — сказал он, выступая на заседании Пентагона.

Ранее в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что в будущем от стран НАТО стоит ожидать оправдания любого применения ядерного оружия.

Он отметил, что Североатлантический альянс закрепил за собой статус ядерного военно-политического блока, а также напомнил о совместных миссиях НАТО по отработке применения ядерного оружия, сообщило издание Argumenti.ru.

Пентагон Россия США Украина ядерное оружие
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