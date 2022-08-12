Пентагон: применение ядерного оружия на Украине абсолютно неприемлемо

В Вашингтоне назвали «абсолютно неприемлемым» применение ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард.
«Для нас, так и для остального мира, такой шаг повлек бы за собой тяжелые последствия», — сказал он, выступая на заседании Пентагона.
Ранее в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что в будущем от стран НАТО стоит ожидать оправдания любого применения ядерного оружия.
Он отметил, что Североатлантический альянс закрепил за собой статус ядерного военно-политического блока, а также напомнил о совместных миссиях НАТО по отработке применения ядерного оружия, сообщило издание Argumenti.ru.