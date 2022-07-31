Пентагон потратит на разработку новой системы ПВО 3,3 млрд долларов

Пентагон подписал с корпорацией Northrop Grumman Systems Corp контракт на сумму 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет.
«Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp», — уточнили в Министерстве обороны США.
Как указывает производитель, на данный момент Ground-based Midcourse Defense является единственной системой, которая в состоянии защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. Комплекс может перехватить ракеты на среднем участке полета, обеспечив раннее обнаружение, распознавание и сопровождение на этапе разгона. Система базируются на Аляске и в Калифорнии.