Пентагон потратит на разработку новой системы ПВО 3,3 млрд долларов

Как указывает производитель, на данный момент Ground-based Midcourse Defense является единственной системой, которая в состоянии защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. Комплекс может перехватить ракеты на среднем участке полета, обеспечив раннее обнаружение, распознавание и сопровождение на этапе разгона. Система базируются на Аляске и в Калифорнии.