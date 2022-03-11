Пентагон поможет Киеву “закрыть небо”

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Опасаясь столкновения с Россией, США ранее отказались создать бесполётную зону над Украиной, однако внезапно передумали.

Вашингтон пообещал в качестве альтернативы польским истребителям поставить Киеву средства ПВО. Это сообщение прозвучало от официального представителя Пентагона Джона Кирби, однако он не уточнил, какие именно системы ПВО США предоставят Украине. Он подчеркнул, что по данному вопросу ведется усиленная работа с американскими союзниками и партнерами.

Идею американской стороны тут же поддержал президент Литвы Гитанас Науседа, заявивший о “критической нужде” Киева в средствах ПВО, так как Россия имеет неоспоримое преимущество в воздушном пространстве. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес выдвинул предложение предоставить Украине помимо противотанковых комплексов NLAW, британских Javelin еще и переносные ЗРК Starstreak.

Одновременно с этими заявлениями Минобороны России сообщило о том, что силами российской армии уничтожено более 90% ЗРК ВСУ, 81 пост систем ПВО и почти все военные аэродромы.

Комментируя инициативу Пентагона военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что его оно не удивило, ведь ВСУ понесли колоссальные потери именно из-за ударов с воздуха. Киев судорожно ищет, чем можно противостоять полному господству российской армии в воздухе. Упор именно на переносные вооружения делается с умыслом, как можно на больший срок затянуть российскую военную спецоперацию, потому что в условиях городских боев, а именно сейчас в основном они и ведутся, такое вооружение более эффективно.

Кнутов также отметил, что указанные ПЗРК довольно опасны, они сильно усложняют работу авиации, заставляя ее действовать с более большой высоты, куда это вооружение не достает. Так было в Сирии.

При этом эксперт подчеркнул, что пока это вооружение дойдет до Украины из него попросту некому будет стрелять.

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