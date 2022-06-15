Пентагон оценил ежедневные потери украинских сил

Вашингтон оценивает ежедневные потери сил Украины примерно в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными. Об этом в среду, 15 июня, рассказал глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Он заявил, что в газетах все могли увидеть информацию о том, что Украина теряет по 100 человек, и от 100 до 300 военных получают ранения. По его словам, эти показатели почти соответствуют оценкам США. Однако Милли заявил, что не хочет раскрывать американские данные.
Глава комитета начальников штабов рассказал об этом во время совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по результатам третьего заседания контактной группы по оказанию военной поддержки Киеву, которое прошло в Брюсселе.
Представитель Пентагона также отметил, что подсчет скончавшихся во время ведения боевых действий всегда очень затруднителен. Оглашенные цифры носят предварительный характер.