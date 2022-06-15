Пентагон оценил ежедневные потери украинских сил

Он заявил, что в газетах все могли увидеть информацию о том, что Украина теряет по 100 человек, и от 100 до 300 военных получают ранения. По его словам, эти показатели почти соответствуют оценкам США. Однако Милли заявил, что не хочет раскрывать американские данные.