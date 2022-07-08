Пентагон назвал поставки ЗРК NASAMS Украине вопросом нескольких месяцев

США ожидают, что поставляемые Украине ЗРК NASAMS «окажутся на поле боя» в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
Чиновник оборонного ведомства уточнил, что не готов сообщить точной даты начала поставки зенитно-ракетных комплексов. По его словам, ожидается, что этот вопрос решится за несколько месяцев.
Представитель Пентагона указал, что все продвигается в сроки, которые были установлены главой Белого дома Джо Байденом. Он указал, что не может сообщить каких-либо деталей, однако сложностей не наблюдается.
Ранее украинские военные обстреляли поселок Снежное ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом информирует телеканал «360».