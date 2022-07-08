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Пентагон назвал поставки ЗРК NASAMS Украине вопросом нескольких месяцев

Пентагон назвал поставки ЗРК NASAMS Украине вопросом нескольких месяцев
wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0

США ожидают, что поставляемые Украине ЗРК NASAMS «окажутся на поле боя» в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Чиновник оборонного ведомства уточнил, что не готов сообщить точной даты начала поставки зенитно-ракетных комплексов. По его словам, ожидается, что этот вопрос решится за несколько месяцев.

Представитель Пентагона указал, что все продвигается в сроки, которые были установлены главой Белого дома Джо Байденом. Он указал, что не может сообщить каких-либо деталей, однако сложностей не наблюдается.

Ранее украинские военные обстреляли поселок Снежное ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом информирует телеканал «360».

nasams поставки Украина
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