Пентагон намерен передавать Украине развединформацию для ударов с помощью РСЗО HIMARS

США планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов посредством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
При использовании этого вооружения нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку эффект от использования высокоточных боеприпасов сопоставим с последствиями ударов с самолетов, подчеркнул Кол.
«Другими словами, можно сделать многое за счет небольшого числа, не нужно много боеприпасов, чтобы добиться существенного воздействия. И мы предоставим украинцам то, что необходимо для нанесения ударов по выбранным целям», — уточнил замминистра.
В конце мая США объявили о выделении Украине четырех комплексов РСЗО HIMARS. Ранее в администрации Белого дома и в Пентагоне признавали, что Киев получает от них разведданные для использования против ВС РФ.